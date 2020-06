Jongen duwt boa in het water in haven van Urk

Een boa is vanmiddag in de haven van Urk door een jongen in het water geduwd. Een video van het incident gaat rond op sociale media. Daarin is te zien hoe de boa van de kade wordt geduwd, waarna twee jongens er lachend vandoor rennen.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Urk vroegen de jongens aan de boa of ze een telefoon die in het water was gevallen eruit mochten halen. De boa wilde eerst overleggen met de havenmeester. Toen hij even later naar het water toegekeerd stond, werd hij door een van de jongens in zijn rug geduwd.

De boa raakte niet gewond. Toch neemt de gemeente de zaak hoog op. "We hebben inmiddels aangifte gedaan en camerabeelden uit de buurt opgevraagd", zegt de woordvoerder tegen Omroep Flevoland. Een van de jongens zou al herkend zijn op de beelden.

Burgemeester Ineke Bakker van Urk zegt geen woorden te hebben voor het incident. "Hoe haal je zoiets in je hoofd? Dit is niet te tolereren. De heren doen er goed aan zich zo snel mogelijk te melden bij de politie."

De afgelopen weken waren er op verschillende plaatsen in Nederland incidenten waarbij boa's werden belaagd. Dat was aanleiding voor demonstraties waarbij Boa's eisten dat ze worden uitgerust met pepperspray en een wapenstok.