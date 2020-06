Dit is waarom ik op de Dam stond: 'Later vertel ik dit aan mijn kinderen'

Ramantou Lukanza (25):

"Het is een soort noodzaak, daarom was ik daar. Een natuurlijk instinct. Ik deel veel online over dit thema, ook via instagram. En sinds vorige week, de moord op George Floyd, werd dit gevoel iedere dag sterker.

Het gaat om puur racisme. Om kleur. En als ik dan zie hoeveel verschillende etniciteiten er gisteren waren op de Dam, dan raakt dat me. Het is echt iets dat ik mijn kinderen later ga vertellen. Dat heb ik nooit eerder zo sterk gevoeld. Ik ben geadopteerd en in een witte omgeving opgegroeid. Ik heb geleerd om van me af te bijten. Maar nu voelde ik zo'n sterke verbondenheid, dat ik me bijna plichtig voelde. Ik heb deze kleur, dus ik wil van me laten horen. Dat gevoel.

Gisteren besloot ik op het laatste moment te gaan, vanuit Deventer. Een vriendin zei: "Ram, we moeten", dus ik ging. Ondanks de discussie over corona ben ik ontzettend blij dat ik er was. Femke Halsema heeft gelijk: het is je eigen verantwoordelijkheid. We droegen mondkapjes en zijn niet lang gebleven. Bovendien werd de anderhalve meter op heel veel plekken in acht genomen."