Kamerleden brengen in groepen hun stem uit

Voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis zijn in de Tweede Kamer hoofdelijke stemmingen geweest. Dat gebeurde op een aangepaste manier. Bij een hoofdelijke stemming wordt van alle aanwezige leden de naam opgeroepen en zij zeggen dan of ze voor of tegen een voorstel zijn.

Vanwege de coronamaatregelen had Kamervoorzitter Arib de Kamer aanvankelijk gevraagd terughoudend te zijn met het vragen van hoofdelijke stemmingen (elk individueel Kamerlid heeft het recht zo'n stemming af te dwingen) en de Kamer had zich ook aan die oproep gehouden.

Inmiddels lagen er toch acht moties waarvan de afgelopen weken de uitslag niet kon worden vastgesteld via een 'normale' stemming (met handopsteken).

Kamerleden verspreid

Over die moties is vandaag alsnog hoofdelijk gestemd. De stemming werd in drie groepen gehouden, zodat er niet te veel mensen tegelijk in de plenaire zaal aanwezig waren en de Kamerleden genoeg afstand van elkaar konden nemen.

De leden zaten verspreid over de zaal en ze konden niet altijd plaatsnemen op hun gebruikelijke plek. Telkens als een groep aan de beurt was geweest, werd de vergadering kort geschorst. De leden die hadden gestemd, konden dan de zaal verlaten, de stoelen werden schoongemaakt en de volgende groep kon binnenkomen.

Alle acht moties (die zonder uitzondering afkomstig waren van de oppositie) werden met dezelfde stemverhouding verworpen: steeds stemden 67 Kamerleden ervoor en 69 ertegen. De hele procedure nam (inclusief het bekendmaken van de uitslagen) ruim een uur in beslag.