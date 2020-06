Politie pakt verdachte van brandstichting zendmast Limburg op

De politie heeft een man aangehouden in het onderzoek naar brandstichting bij een zendmast in Maasbree. De 32-jarige man uit Beringe werd vanochtend opgepakt en zal worden verhoord.

De zendmast bij een parkeerplaats langs de A67 werd een maand geleden in brand gestoken. De politie verspreidde posters in de buurt en vroeg omwonenden om tips over de brand.

Mede door tips over de auto van de verdachte en de route die hij heeft gereden, kwam de man uit Beringe in beeld bij de politie.

Brandstichting

De laatste tijd was er op meer plaatsen in Nederland brand in zendmasten. De politie vermoedt dat die allemaal aangestoken zijn. De NCTV noemde de sabotage van de masten eerder al "een zorgelijke ontwikkeling".

Er wordt nog onderzocht of de brandstichting het werk is van anti-5G-activisten, die de komst van het nieuwe mobiele netwerk willen tegenhouden.