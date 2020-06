Populaire motoragent verdacht van lekken aan criminelen

Binnen de politie zijn opnieuw verdenkingen van corruptie. In korte tijd zijn meerdere agenten aangehouden.

Een motoragent van de eenheid Midden-Nederland wordt verdacht van het lekken van gevoelige informatie aan criminelen. Bronnen van de NOS zeggen dat er bewijs is gevonden dat hij door hen werd betaald.

De man werd op 18 mei aangehouden, nadat de rijksrecherche in het diepste geheim onderzoek naar hem had gedaan. Het gaat om de 44-jarige Orm K. Volgens De Telegraaf was hij binnen het korps een populaire politieman die veel vertrouwen van zijn collega's genoot. Daardoor zou hij hebben geweten van lopende strafrechtelijke onderzoeken en deze informatie hebben ook hebben doorgespeeld.

Bronnen spreken van een omvangrijke zaak en zeggen dat de gelekte informatie via een of meerdere tussenpersonen bij zware criminelen is beland. Op dit moment wordt in kaart gebracht om hoeveel informatie het gaat en hoe groot de schade is aan de onderzoeken.

Het Openbaar Ministerie Midden-Nederland wil alleen bevestigen dat een agent wordt verdacht van lekken aan het criminele milieu en dat het draait om een ernstige zaak. De rijksrecherche doet op dit moment nog volop onderzoek. De agent zit voorlopig nog in de cel.

Pgp-telefoons

Een tweede zaak speelt in Rotterdam, waar vorige week de 30-jarige hoofdagent Mehmet K. werd aangehouden. Zijn naam dook op in berichten die zijn verstuurd met zogeheten pgp-telefoons, speciale toestellen om versleuteld mee te kunnen communiceren. De agent zou over minstens twee strafrechtelijke onderzoeken hebben gelekt.

"De zaken hebben enorm veel impact, ook op directe collega's", zegt een woordvoerder van de politie. "Zij horen opeens dat een collega wordt verdacht van lekken aan criminelen. Het gaat gelukkig om kleine aantallen, maar elke zaak is er een te veel."

Gisteren werd in de eenheid Noord-Nederland ook een politieman aangehouden op verdenking van witwassen en het bezit van drugs. Bronnen melden aan de NOS dat hij zelf in drugs zou hebben gehandeld. Ook deze agent zit nog vast, net als de politieman uit Rotterdam.

Veel waard

Volgens de Nederlandse Politiebond doen criminelen steeds beter hun best om informatie los te weken bij de overheid. "In haast ieder onderzoek naar criminele organisaties kom je tegenwoordig corruptie tegen, bij de politie, de douane of andere instanties", zegt voorzitter Jan Struijs. "Het is voor criminelen heel veel waard om te weten of je wordt onderzocht."

Politiemensen worden volgens Struijs door criminelen benaderd via sociale media, op sportscholen en in cafés. Soms worden ze onder druk gezet om informatie te geven. "We krijgen de komende jaren nog eens 20.000 nieuwe collega's binnen, zorg dat zij de risico's kennen", waarschuwt de vakbondsvoorzitter.