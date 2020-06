Bas van 't Wout (VVD) nieuwe staatssecretaris Sociale Zaken

Bas van 't Wout wordt de nieuwe staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat bevestigen ingewijden. Van 't Wout (41) is nu nog Kamerlid voor de VVD en vice-fractievoorzitter van de liberalen.

Hij volgt zijn partijgenoot Tamara van Ark op. Die wordt volgende maand de nieuwe minister voor Medische Zorg, de functie die nu tijdelijk vervuld wordt door PvdA'er Martin van Rijn.

Van 't Wout begon zijn politieke loopbaan in Den Haag als politiek assistent van premier Rutte. In 2012 werd hij gekozen als Kamerlid, In de fractie is hij nu behalve de tweede man achter voorzitter Dijkhoff woordvoerder Algemene Zaken en Koninklijk Huis,