Schrijver boek Marianne Vaatstra definitief veroordeeld

De schrijver van een boek over de moord op Marianne Vaatstra is definitief veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee maanden voor smaad.

Wim Dankbaar schreef in 2014 Het Verboden dagboek van Maaike Vaatstra. In het boek staat dat Marianne niet vermoord is door de veroordeelde Friese veeboer Jasper S., maar door een asielzoeker. Er staan passages in van een dagboek van de moeder van Marianne, Maaike. Tegen haar wil publiceerde hij de teksten.

Beroep

De man wilde naar eigen zeggen "de misstanden en de werkelijke toedracht" rond de moord van Marianne Vaatstra aan het licht brengen. Volgens de rechter mocht hij niet zo lichtzinnig omgaan met informatie waarvan hij niet zeker wist of het waar was.

De straf is gelijk aan een eerdere veroordeling door het gerechtshof. Dankbaar ging in beroep bij de Hoge Raad omdat een verzoek tot het horen van getuigen door het hof was afgewezen. Maar de Hoge Raad heeft zijn klachten ongegrond verklaard. Door deze uitspraak zijn de veroordeling en de opgelegde gevangenisstraf definitief.