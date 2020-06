Podcast De Dag: BOA's: versoepelde coronaregels niet te handhaven

Richard Gerrits van de vakbond BOA-ACP vertelt in podcast De Dag dat hij met bezorgdheid heeft gekeken naar situaties waar het zo druk werd dat BOA's hun werk niet konden doen. Hij wijst daarbij ook naar de demonstratie op de Dam, waar het een bewuste keuze was om niet in te grijpen, maar waar dat volgens hem wel had gemoeten en ook had gekund zonder dat er geweld bij hoefde te komen kijken.

Op andere plekken lukte het wel om de drukte in goede banen te leiden, zoals op wat waarschijnlijk het grootste terras van Nederland is: een aaneenschakeling van terrassen van 14 strandpaviljoens in Hoek van Holland. Ondernemer Jacko Roest vertelt hoe de coronamaatregelen daar juist voor meer overzicht en rust zorgden.