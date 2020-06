Advies planbureaus: komende tijd gedeeltelijk thuis blijven werken

Iedereen die kan moet de komende tijd nog steeds zo veel mogelijk thuis blijven werken of thuis onderwijs volgen. Als werknemers gespreid een keer per week een dag naar het werk gaan, dan scheelt dat al 20 tot 25 procent drukte in de ochtend- en avondspits in het openbaar vervoer.

Dat hebben het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) becijferd in een advies aan het kabinet. Het kabinet wil weten hoe voorkomen kan worden dat mensen allemaal tegelijk weer in het openbaar vervoer en de auto gaan zitten.

Studenten in het mbo, hbo en wo maximaal voor de helft fysiek onderwijs laten volgen scheelt 's ochtends 15 tot 20 procent drukte in het openbaar vervoer. Ook het blijvend stimuleren van fietsen in het woon-werkverkeer is verstandig, zeggen de adviseurs.

Ongewenste effecten

Zij keken ook naar maatregelen als bijvoorbeeld het afschaffen van ouderenkorting in het ov, het duurder maken van treinkaartjes en de spreiding en verruiming van openingstijden van winkels en voorzieningen. Maar die hebben vrijwel allemaal ongewenste maatschappelijke effecten of zijn nadelig voor bepaalde groepen burgers.

Later deze week volgt nog een advies van de SER, de Sociaal-Economische Raad, over mobiliteit na het versoepelen van de coronamaatregelen, inclusief autogebruik.