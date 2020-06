Weer naar school: geen kluisjes en kantinevoer, wel afstand en genoeg zeep

Premier Rutte zei vorige maand dat leerlingen zo veel mogelijk met de fiets naar school zouden moeten gaan. "Dat is heel gezond, die fiets", zei hij. Normaal gesproken maakt ongeveer 12 procent van de middelbare scholieren gebruik van het openbaar vervoer.

Scholen roepen leerlingen die binnen een straal van 8 kilometer van de school wonen nu op om de fiets te pakken of zich door hun ouders te laten brengen. Voor scholieren die verder weg wonen en voor wie dat geen optie is - naar schatting zo'n 4 procent - maken de meeste scholen afspraken met regionale vervoerders. Die kunnen inschatten of de bussen, trams en metro's in de buurt genoeg plek hebben. In de meeste regio's is er voldoende capaciteit om de leerlingen naar school te brengen.

Blij om naar school te gaan

Minister Slob van Onderwijs ging vanmorgen op bezoek bij een middelbare school in Hilversum, om te zien hoe de eerste fysieke schooldag na elf weken daar verliep. "Je merkt dat iedereen, leerlingen, docenten en schoolleiders, blij is dat er weer meer leerlingen de school in kunnen", zegt hij. "Dat hebben ze echt gemist."

Volgens de minister was het "best een hoop gedoe" om dit te organiseren, maar is dat het waard. "Anders zouden leerlingen bijna vijf maanden niet naar school kunnen, met straks de zomervakantie erbij. Dat is echt niet goed voor ze, dus heel fijn dat deze mogelijkheid er nu is. Daar heeft iedereen zich heel hard voor ingezet."

De minister verwacht niet dat scholen na de zomervakantie weer volledig open kunnen. "Die indruk is denk ik niet heel realistisch. Misschien zijn er dan meer mogelijkheden, maar we zullen het moeten doen met de werkelijkheid van dat moment."