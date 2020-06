Hof: Picnic hoeft geen compensatie te betalen aan Max Verstappen

Onlinesupermarkt Picnic hoeft geen schadevergoeding te betalen aan coureur Max Verstappen, heeft het Amsterdamse gerechtshof bepaald. Verstappen eiste een compensatie van Picnic omdat zijn portretrecht zou zijn geschonden. Eerder werd hij door de rechtbank in het gelijk gesteld, maar het hof heeft dat oordeel dus verworpen.

De coureur stapte in 2016 naar de rechter vanwege een filmpje dat Picnic had gepost, waarin een lookalike van Verstappen te zien was. Die negeerde in het filmpje een wagen van concurrent-supermarkt Jumbo - waar Verstappen reclame voor had gemaakt - en stapte in een bezorgwagentje van Picnic.

Volgens Picnic ging het om een filmpje om het personeel mee te motiveren. De beelden werden door de supermarkt offline gehaald toen bleek dat de coureur er bezwaar tegen maakte. In 2018 oordeelde de rechter dat Picnic 150.000 euro genoegdoening aan Verstappen moest betalen.

Persiflage

De coureur vond de schadevergoeding te laag en ging in beroep. Maar het hof ziet het filmpje als een persiflage, waarbij het duidelijk is dat niet Verstappen zelf erin te zien is.

Bovendien is er geen sprake van een onrechtmatige daad, omdat het filmpje niet de eer en goede naam van de coureur aantast, noch diens zakelijke belangen.