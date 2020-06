Harde kritiek op Halsema: betoging Dam heel slecht voor het beeld

Vanuit politiek Den Haag klinkt kritiek op burgemeester Halsema van Amsterdam, die gisteren een demonstratie tegen racisme van duizenden mensen op de Dam heeft toegelaten. "Dit is natuurlijk niet een goed beeld voor al die Amsterdammers en Nederlanders die zich al maandenlang dingen ontzeggen omdat ze met zijn allen proberen dat virus te verslaan", vindt VVD-fractievoorzitter Dijkhoff.

Die zegt verbaasd te zijn over de reactie van Halsema. Hij had gehoopt op een "goed verhaal" over de reden waarom zij niet heeft ingegrepen toen er veel meer mensen naar de Dam kwamen dan verwacht, "Maar dat hoor je niet." Hij vindt dat de burgemeester van Amsterdam voorbereid had moeten zijn op een veel grotere opkomst dan voorspeld. "Volgens mij is dat je werk."

Ook de overige drie coalitiepartijen zijn kritisch. CDA en ChristenUnie richten zich vooral op de demonstranten, die hun verantwoordelijkheid hadden moeten nemen. "Hoe rechtvaardig je reden om te demonstreren ook is - en de strijd tegen racisme ís een rechtvaardige - het is nooit gerechtvaardigd om met jouw gedrag tijdens die demonstratie het leven van anderen in gevaar te brengen!", zegt bijvoorbeeld ChristenUnie-leider Segers.

D66 vindt dat Halsema had moeten ingrijpen. Fractieleider Jetten zegt dat demonstreren een grondrecht is. "Dat is belangrijk. Ook in deze tijd. Maar belangrijk zijn ook de gezondheid en veiligheid van mensen. Het is ieders verantwoordelijkheid zich bij een demo aan de coronaregels te houden. Als dat massaal niet gebeurt, moet de overheid ingrijpen."

Melden bij de GGD

De rechtse oppositie vindt dat Halsema moet vertrekken. PVV-leider Wilders vindt het gek dat je als horecaondernemer de coronaregels moet handhaven op straffe van 4000 euro boete. "Maar ben je een linkse demonstrant, dan geldt de anderhalve meter ineens niet meer. Halsema zet links boven de wet en dat is corrupt."

Thierry Baudet van Forum voor Democratie heeft het over de "deugtunnelvisie" van de Amsterdamse burgemeester, die opkomt voor het demonstratierecht. "Maar afgelopen negen weken dwong Halsema winkeleigenaren wél om te sluiten op straffe van torenhoge boetes. In Republiek Amsterdam is iedereen gelijk, maar GroenLinks-kartel is iets gelijker. #aftreden."

Mnister Grapperhaus zei gisteren dat de beelden van de Dam pijnlijk waren om te zien. Halsema sloot zich daar vanmorgen in het NOS Radio 1 Journaal bij aan: "Ik ben natuurlijk ook geschrokken. En u kent de analyse van de minister dat deze mensenmassa de perken te buiten gaat en daar ben ik het mee eens." Ze zei dat ze heeft besloten om niet in te grijpen omdat ze bang was dat er dan geweld gebruikt had moeten worden.

Dijkhoff van de VVD zei vanmorgen, ook op de radio, dat wat hem betreft alle demonstranten zich bij de GGD moeten melden. Niet voor een test, maar om te laten weten dat ze bij de demonstratie zijn geweest. "Als dan over twee weken iemand ziek begint te worden en hij wordt positief getest, dan moet je weten wie er nog meer daar op de Dam stonden."

De grote demonstratie in Amsterdam wordt vanmiddag hoogstwaarschijnlijk in het Vragenuur in de Tweede Kamer behandeld. Dan zal ook de linkse oppositie reageren.