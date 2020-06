Unieke filmbeelden geven kijkje in kibboets van Franeker eind jaren 30

Het Fries Film Archief heeft unieke beelden in bezit gekregen over het leven in de kibboets van Franeker in de jaren 30. Die zijn de komende tijd te zien op de expositie Oog in oog met oorlog in het Fries Museum en geven een beeld van het Joodse leven in Franeker kort voor de Tweede Wereldoorlog.

De kibboets was gevestigd in een oud stationsgebouw aan de rand van de stad. Het was een landbouwschool voor Joodse jongeren die plannen hadden om naar Palestina te emigreren. Op de school zaten in het begin vooral veel Nederlandse studenten; later kwamen er Joden bij die gevlucht waren uit Duitsland, Oostenrijk en Polen.

De filmbeelden zijn gemaakt door de arts Jacob Bramson, een van de initiatiefnemers van de kibboets in Franeker. Met zijn 8 millimeter-camera legde hij zorgvuldig het leven in de kibboets vast. Bramson emigreerde na de oorlog zelf naar Israël en heeft de video's daar overgedragen aan het Yad Vashem Holocaust Remembrance Center. Die heeft ze recent weer afgestaan aan het Fries Film Archief.