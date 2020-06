Duizenden bij protest op de Dam, politie grijpt niet in

Op de Dam in Amsterdam zijn duizenden mensen op de been om te demonstreren tegen "het anti-zwart politiegeweld in de VS en Europa", zoals de organisatie het noemt. Ook willen ze racisme als institutioneel probleem onder de aandacht brengen.

De demonstratie volgt op dagenlange protesten in de Verenigde Staten naar aanleiding van de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd. Hij overleed nadat een agent in Minneapolis hem minutenlang met een knie tegen zijn nek op het asfalt drukte.

Het protest is een initiatief van het collectief Kick Out Zwarte Piet in samenwerking met de groep Black Queer & Trans Resistance NL. In een persbericht schrijven zij dat "institutioneel racistisch geweld tegen zwarte mensen een probleem is dat zich ook in Nederland en de rest van Europa voordoet".

Geen anderhalve meter

De meeste aanwezigen hielden in eerste instantie ruim afstand, maar door de drukte lukte dat al snel niet meer. Veel demonstranten dragen mondkapjes.

PVV-leider Geert Wilders trekt op Twitter de vergelijking met de coronaregels voor de horeca en stelt dat burgemeester Halsema "links boven de wet zet". Maurice van den Bosch van het Amsterdamse ziekenhuis OLVG vreest een verspreiding van het coronavirus doordat er geen afstand wordt gehouden: