Belgische jongen (13) vrijgelaten na ontvoering van 42 dagen

In België is vannacht een tiener vrijgelaten, die bijna anderhalve maand geleden is ontvoerd. De jongen van 13 werd in de nacht van 20 op 21 april uit het huis van zijn ouders meegenomen, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. Na zijn vrijlating zijn zeven verdachten opgepakt.

De ontvoering en vrijlating werden vanochtend op een persconferentie bekendgemaakt. Tot vandaag was de zaak buiten de publiciteit gebleven.

'Miljoenen losgeld'

Het kind werd door gemaskerde mannen met geweld meegenomen uit de woning in de buurt van Genk, zei de aanklager op de persconferentie. "Daarna is er veelvuldig contact geweest tussen de ontvoerders en de familie, waarbij losgeld is geëist." Volgens Belgische media ging om miljoenen euro's.

Het OM wil niet zeggen of er uiteindelijk losgeld is betaald. Ook meldt justitie niet waarom de ontvoerders juist deze jongen hebben meegenomen. Volgens Belgische media is zijn vader in het verleden in verband gebracht met drugsgerelateerde criminaliteit.

Na de ontvoering is een grootschalig politieonderzoek opgezet, waarbij meer dan honderd mensen betrokken waren. Ook politiediensten uit Nederland, Frankrijk en de VS hebben meegeholpen.

"In de hele periode werd steeds het belang en het leven van het kind voorop gesteld", zei de aanklager. "Na bijzonder grondig en intens speurwerk kwamen verschillende verdachten in beeld."

Zeven arrestaties

Pas nadat de 13-jarige jongen vannacht was vrijgekomen, ging de politie achter de verdachten aan. In de regio's Antwerpen en (Belgisch) Limburg zijn dus zeven verdachten opgepakt. Ook zijn er twaalf woningen doorzocht. Het OM wil niet zeggen wat daarbij is gevonden.

"Aan het kind en de familie is direct medische en psychische bijstand gegeven", zei de aanklager. Hij roept de pers op om de familie met rust te laten.

Tijdens de ontvoering waren sommige Belgische media al op de hoogte van de zaak, maar ze publiceerden er niet over. "Dat gebeurde in het belang van het kind", zei de aanklager. "Dit is bijzonder belangrijk geweest voor het welslagen van het onderzoek."