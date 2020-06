Acht mannen opgepakt na bedreiging op camping Aalst

De politie heeft gisteren acht mannen aangehouden voor een bedreiging met een vuurwapen op een camping in Aalst in Gelderland. De verdachten zijn tussen de 18 en 40 jaar oud. Ze zitten nog vast. De politie onderzoekt wat de aanleiding voor de bedreiging was.

Agenten kregen 's middags een melding dat iemand op de camping werd bedreigd door een groep mannen. De verdachten waren er daarna vandoor gegaan in auto's en hadden daarbij de slagbomen van de camping geramd.

Getuigen konden de politie vertellen in welke auto's de mannen waren gevlucht, waarna zij later op drie plekken werden aangehouden, schrijft Omroep Gelderland.

Waarschuwingsschot

In Best werden drie mannen uit een auto gehaald. Agenten trokken daarbij hun wapen en een van hen loste een waarschuwingsschot. In de wagen van de verdachten lag een vuurwapen.

Op de A2 bij Vught werden ook drie mannen in een auto aangehouden. Twee andere verdachten werden op de A16 bij Rotterdam opgepakt.