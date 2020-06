Gespannen horecaondernemers en gemengde reacties op mondkapjes in het ov

In veel sectoren wordt er hard gewerkt om de deuren straks, na elf weken, weer te openen. Restaurants, cafés, theaters, concertzalen, musea, monumenten en bioscopen mogen om 12.00 uur - onder voorwaarden - weer open.

In Gouda werd er op de Markt al vroeg geschoven met stoelen en tafels. "We hebben er onwijs veel zin in", zegt Joost Zekveld, eigenaar van twee horecazaken. "Ik hoop dat vandaag weer een paar honderd mensen een broodje komen eten. Daar doen we het allemaal voor."

Nu grote evenementen zijn afgelast, mogen ondernemers rond het Marktplein van de gemeente iets meer ruimte gebruiken om hun terras uit te breiden. "Daar zijn we heel dankbaar voor", zegt Zekveld. "We hadden wel buikpijn van die anderhalvemeterregel."

'We maken er een feestje van'

Gasten worden na het plaatsnemen aan een tafeltje uitgebreid ondervraagd op klachten. Ook wordt verzocht de handen te ontsmetten. Zekveld: "En we hebben een krant gemaakt van de menukaart, die mogen mensen mee naar huis nemen. Dan hebben we ook niet het gedoe dat mensen zich daardoor kunnen besmetten."

Na een aantal zware maanden, zoals hij zelf beschrijft, vindt hij het toch wel een beetje spannend om weer open te gaan. "Het heeft me wel wat nachtelijke uren gekost: hebben we het wel voor elkaar? Staat er iemand met een handpompje en een vragenlijst?"

Maar hij is er helemaal klaar voor: "Mijn kinderen komen om 12.00 uur een rood lint doorknippen en dan maken we er een feestje van. Een nieuwe start, in het nieuwe normaal."