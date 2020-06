Gespannen weekend Brazilië, demonstraties tegen politiegeweld lopen uit de hand

Aanhangers van de president droegen spandoeken bij zich, waarin ze oproepen tot militair ingrijpen tegen het Hooggerechtshof. Het was niet de eerste keer dat de president bij een antidemocratische betoging was. Ondertussen wordt een manifest "ter verdediging van de democratie" massaal ondertekend door prominente Brazilianen aan de linker en rechter vleugel.

In Rio de Janerio was een demonstratie om betogers in de VS te steunen. Alleen al in april werden in Rio de Janeiro 177 mensen door de politie doodgeschoten, vaak zwarte Brazilianen. Vooral in de armste regio's van de stad is veel politiegeweld.

In Rio de Janeiro en Sao Paulo liepen demonstraties uit de hand. Het kwam er tot confrontaties tussen de politie en demonstranten: