Door corona op afstand verslag doen van verkiezingen Suriname

Via Facebook volg ik vanuit mijn woonkamer in Rio de Janeiro hoe een vrouw in Suriname filmend met haar mobieltje de Anthony Nesty Sporthal in Paramaribo binnenloopt en vertelt wat ze ziet. Bij de verkiezingen is hier het Centraal Hoofdstembureau gevestigd en al dagenlang staan er een paar honderd dozen en stembussen opgesteld, onder toeziend oog van de medewerkers, de politie en tientallen burgers.

Via mijn laptop zie ik op de tribunes in de sporthal afgevaardigden zitten van verschillende politieke partijen. Een aantal jonge Surinamers heeft zelfs hangmatten opgehangen. Een van hen vertelt hoe hij hier al drie dagen slaapt, om samen met anderen de stembussen te bewaken.

Omdat de verkiezingen in Suriname zo chaotisch en klungelig verlopen en er een week na de stembusgang nog steeds geen definitieve uitslag bekend is gemaakt, terwijl al 99,5 procent van de stemmen is geteld, groeit het wantrouwen. "Wordt er soms gefraudeerd?", vragen veel Surinamers zich angstig af.

Er staat bij deze verkiezingen enorm veel op het spel. Het land is vrijwel bankroet en voor president Bouterse persoonlijk is zijn vrijheid in het geding. Bouterse is veroordeeld tot twintig jaar cel voor de Decembermoorden, maar zolang hij president is heeft hij macht en immuniteit en kan hij in elk geval uit de gevangenis blijven. Nu zijn partij flink verloren heeft en oppositieleider Chan Santokhi de grote winnaar is, liggen de kaarten anders.

Geen uitzondering

Dit zijn de meest spannende en cruciale verkiezingen van Suriname. En juist nu ben ik er niet bij. Suriname zit op slot, zoals zoveel lande in de coronacrisis. Er gaan geen vluchten en ook de landsgrenzen zijn gesloten vanwege covid-19. Een handjevol waarnemers uit omliggende Zuid-Amerikaanse en Caribische landen is binnengelaten. Maar voor journalisten wordt geen uitzondering gemaakt.

Ik had het allemaal zo mooi gepland in het pre-coronatijdperk. Met een reeks ideeën voor reportages andere opdrachten zou ik de hele verkiezingsmaand mei in Suriname blijven.

Het zijn de vijfde verkiezingen die ik versla. Ruim elf jaar woonde ik in Suriname en was er gestationeerd als correspondent. Toen ik in 2012 naar Brazilië vertrok, bleef ik Suriname volgen. Ik ben er praktisch om de drie maanden voor werk en familiebezoek.