Rotterdamse parken in de nacht dicht vanwege drukte en incidenten

Drie Rotterdamse parken worden de komende tijd in de avond en nacht gesloten. Het was er de afgelopen tijd te druk en bezoekers misdroegen zich, meldt Rijnmond.

Het Vroesenpark. het Roel Langerakpark en het Dakpark gaan de komende tijd om 21.00 uur dicht, heeft burgemeester Aboutaleb besloten. Om 07.00 uur mogen er weer mensen in. Tot wanneer de sluiting geldt is nog onduidelijk.

Barbecue en lachgas

Afgelopen nacht werden in de stad twee mensen neergeschoten. Bij de arrestatie van twee verdachten werd opnieuw geschoten. Dat was in de omgeving van het Roel Langerakpark. Daarna ontstond er een ruzie tussen tientallen jongeren en agenten. De politie werd bekogeld met stenen en flessen.

Eerder op de avond was het nabijgelegen Vroesenpark al ontruimd, nadat grote groepen mensen overlast hadden veroorzaakt. De aanwezigen waren aan het barbecueën, er werd gedronken en ook lachgas gebruikt.