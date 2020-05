Vitens: niet sproeien, geen zwembadjes vullen in Oost-Nederland

Waterbedrijf Vitens waarschuwt inwoners van verschillende plaatsen in het land zuinig te doen met drinkwater. Gisteren werd er in Oost-Nederland bijna 50 procent meer water gebruikt dan normaal.

Onder meer in Gelderland en Overijssel was er een watertekort. Op sommige plekken was daarom de waterdruk verlaagd. Onder meer in Varsseveld, Ulft, Genderingen en Wees kwam minder water uit de kranen, meldt Omroep Gelderland.

Sinds april is Vitens al bezig om mensen ervan bewust te maken dat ze zuinig moeten omgaan met water. Doordat het zo weinig heeft geregend werd afgelopen tijd veel water gebruikt voor het sproeien van tuinen. Ook worden op grote schaal zwembadjes in de tuin gevuld.

"We zagen al langere tijd dat het waterverbruik sterk toenam. Maar nu met het mooie weer is het helemaal extreem geworden", liet een woordvoerder gisteravond weten aan RTV Oost.

8.000 tot 20.000 liter water in zwembaden

Inwoners van verschillende plaatsen in Overijssel en Gelderland is gevraagd niet te sproeien en geen zwembaden te vullen. "Je ziet deze tijd veel advertenties voor zwembaden waar 8.000 tot 20.000 liter water ingaat, maar we roepen mensen op daar niet voor te kiezen."

Ook vraagt het bedrijf mensen om zo kort mogelijk te douchen en het is raadzaam om de wasmachine alleen 's nachts aan te zetten en de auto voorlopig even niet te wassen.