En toen kwam corona: noodgedwongen het roer om

Rosita Smeenk (22) werkte als piloot, is nu influencer

"Ik groeide op in Tanzania en wist van jongs af aan: ik wil piloot worden voor een humanitaire hulporganisatie. Ik haalde mijn commercieel vliegbrevet en verzamelde vlieguren, essentieel om die baan als piloot in Afrika te kunnen krijgen.

Zomers lang deed ik op Texel rondvluchten en werkte als skydivepiloot, waarbij je parachutisten dropt. Om met een groter vliegtuig te mogen vliegen en meer uren te maken, vond ik een baan op Sint Maarten. Ik werkte net twee maanden in dat paradijs en toen kwam corona. Ik moest halsoverkop terug.

Thuis dacht ik: ik kan nu heel verdrietig worden dat mijn nauwkeurig uitgestippelde planning in de soep loopt, of ik verzin iets nieuws. Ik had ooit een video gemonteerd: een dag uit het leven van een piloot. Op m'n account pilotbambi op YouTube werd die video enorm goed bekeken, intussen staat de teller op 258.000. Mensen willen blijkbaar mijn vliegavonturen zien. Ik had meer materiaal, van vliegreisjes in Zuid-Afrika, Texel of waar dan ook. Sindsdien gaat het rap: in twee maanden heb ik 20.000 abonnees.

En daar zit geld in. Je verdient aan de advertenties die Google plaatst onder je video's. Als ik een of twee video's per week plaats, dan kan ik er zo'n 2000 euro per maand aan overhouden.

Als corona straks voorbij is, kan ik het combineren. Ik vlieg, film en bouw een steeds groter netwerk op. Zodra mijn droom uitkomt om als piloot in Afrika te werken, dan ben ik echt een influencer. Want hoewel het woord vaak negatief klinkt, het kan ook positief zijn. Mijn doel is om anderen te helpen en met mijn video's te inspireren."