Meerdere politieauto's beschadigd bij achtervolging, bestuurder opgepakt

Bij een achtervolging door de politie in het zuidwesten van Gelderland zijn meerdere politieauto's beschadigd geraakt. De voertuigen werden geramd door een bestelauto met een aanhanger, die uiteindelijk in Velddriel werd klemgereden.

De bestuurder van de bestelauto negeerde gisteravond in de buurt van Waardenburg, in de gemeente West Betuwe, een stopteken van de politie en ging ervandoor. Waarom de automobilist een stopteken kreeg, is niet duidelijk.

Agenten zetten de achtervolging in, die via Opijnen, de binnenstad van Zaltbommel, Rossum en Kerkdriel uiteindelijk naar Velddriel leidde, meldt Omroep Gelderland.

Op Twitter staat een filmpje waarop te zien is dat de auto zonder verlichting met hoge snelheid door Zaltbommel rijdt.