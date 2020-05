Wekdienst 31/5: Crew Dragon bereikt ISS-station • Elburgse winkels toch open

Wat kun je vandaag verwachten?

Als het goed is bereikt ruimtecapsule Crew Dragon, van Elon Musks bedrijf SpaceX, vandaag rond 16.30 uur Nederlandse tijd het ISS-station. Gisteravond werd de capsule gelanceerd, nadat een eerdere poging deze week was afgeblazen vanwege slecht weer. Aan boord zijn twee NASA-astronauten. Het is voor het eerst dat een commercieel bedrijf een bemande ruimtevlucht uitvoert.

Ondanks een moreel appel van de burgemeester om de zondagsrust in acht te nemen, gaan 23 winkeliers in het overwegend christelijke Elburg vanmiddag toch open. Zonder zo'n tijdelijke koopzondag kunnen ze in deze coronacrisis het hoofd niet boven water houden, zeggen ze. Een meerderheid van de gemeenteraad van het Gelderse vestingstadje was tegen de koopzondag.

Studio Sport duikt weer de archieven in. Vanaf 15.00 uur blikt de NOS terug op de Nederlandse successen in de Europa Cup I en de Champions League. Er komen samenvattingen voorbij van de Europese triomfen van Feyenoord, Ajax en PSV.

Wat heb je gemist?

Opnieuw waren veel Amerikaanse steden afgelopen avond het toneel van protesten en gewelddadige confrontaties. Betogers trokken zich niets aan van de avondklok die is ingesteld in 25 steden, waaronder Chicago, Miami, Los Angeles, Philadelphia en Atlanta.

In Minneapolis, waar de demonstraties maandag begonnen na de dood van een zwarte arrestant door politiegeweld, wisten politie en de nationale garde de onlusten de kop in te drukken. Met traangas en rubberkogels hielden ze de betogers uit de buurt van een politiebureau en andere plekken in de stad.

Er zijn 4000 militairen ingevlogen, en daar komen er nog 7000 bij, liet de staat Minnesota weten.

Ander nieuws uit de nacht:

Trump stelt G7-top toch uit, hij wil Rusland erbij hebben: de Amerikaanse president heeft gezegd dat hij aankomende top van de G7 met enkele maanden uitstelt. De VS is gastheer van die bijeenkomst. Trump wil daarvoor ook nieuwe landen uitnodigen.

Nederlanders toch welkom in Griekenland, maar moeten wel in quarantaine: vanaf 15 juni zijn Nederlandse toeristen welkom. Vrijdag maakte Griekenland bekend dat het vanaf dat moment de grenzen opent voor buitenlandse toeristen. Nederland stond toen niet nog op de lijst met 'veilige landen'.

Gewonden door schietincident in Rotterdam-Blijdorp: in de buurt van het Vroesenpark in Rotterdam-Blijdorp is een schietincident geweest. Twee mannen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis.

En dan nog even dit:

Achttien jaar werkte hij er naartoe. Elon Musk, oprichter van ruimtevaartbedrijf SpaceX, maakte het tot zijn persoonlijke doel om de mens vanaf Amerikaanse bodem de ruimte in te sturen. Na de succesvolle lancering zaterdag van een bemande Crew Dragon werd hij daarom "overmand door emoties".

"Het is eerlijk gezegd lastig om te praten", aldus Musk. Vandaag wordt de ruimtecapsule zoals in deze Wekdienst vermeld bij het ISS verwacht. Musk spreekt de hoop uit dat dit de "eerste stap" is naar een "beschaving op Mars" en naar een "multiplanetair leven" met een basis op de maan.

Kijk de lancering hier terug: