Zwaargewonde bij mogelijke explosie in huis Haarlem

Bij een mogelijke ontploffing in een huis in Haarlem is iemand zwaargewond geraakt. Kort na het incident werd in de omgeving een verdachte aangehouden.

Het incident in de woning aan de Vrijheidsweg was rond 01.20 uur. Volgens de politie was er "een zeer luide knal". Onderzocht wordt wat er precies is gebeurd. Buurtbewoners zeggen tegen het Haarlems Dagblad dat er een vuurwerkbom naar binnen werd gegooid.

De verdachte werd opgepakt op grond van een signalement. Het slachtoffer is zwaargewond maar wel aanspreekbaar naar een ziekenhuis gebracht. Over de identiteit van de betrokkenen heeft de politie niets bekendgemaakt.