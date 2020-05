Opnieuw onlusten in Amerikaanse steden

Opnieuw zijn veel Amerikaanse steden het toneel van protesten en weer komt het daarbij veelal tot geweld. Betogers trekken zich niets aan van de avondklok die is ingesteld in veel steden, zoals Chicago, Miami, Los Angeles, Philadelphia en Atlanta.

De onrust begon in Minneapolis, waar maandag de zwarte arrestant George Floyd overleed door politiegeweld. Het leidde tot protesten tegen racisme bij de politie, eerst in Minneapolis maar later ook in andere Amerikaanse steden.

De afgelopen dagen werden de betogingen steeds grimmiger. Ze liepen uit op plunderingen, brandstichtingen en vernielingen. Om nieuwe rellen te voorkomen, hebben burgemeesters uitgaansverboden ingesteld en is in een aantal staten de nationale garde ingezet.

Nu is geweld uitgebroken in onder meer Philadelphia, waar zeker dertien politieagenten gewond zijn geraakt. Ook in Los Angeles kwam het tot botsingen tussen agenten en "Black Lives Matter" scanderende demonstranten.