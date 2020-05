Export langzaam op gang: 'Mijn paarden stonden al die tijd in de stal'

Ook nu de export vanuit Nederland langzaam toeneemt, was het krijgen van een plek aan boord geen vanzelfsprekendheid. "Het was redelijk lastig. We hebben verschillende luchtvaartmaatschappijen continu moeten polsen. Vanwege de coronacrisis werd er niet gevlogen en kon er geen verzorger mee", zegt Van Santvoort.

Vervoersproblemen

Uiteindelijk kunnen de paarden nu mee omdat KLM oude toestellen gebruikt waarmee zowel goederen als paarden vervoerd worden. "De tickets hiervoor zijn wel duurder dan voor de crisis, het scheelt echt veel", zegt Van Santvoort. "Gelukkig zijn de Chinese klanten daarmee akkoord gegaan, zij wachten al maanden op hun paard. Sommigen al sinds december."

Geen export de afgelopen maanden, betekende ook geen nieuwe inkomsten voor de ondernemer. Ze zegt het te hebben gered dankzij een financiële buffer. Een bedrijfsrisico, noemt ze dat. Gelukkig voor Van Santvoort bleef de vraag naar haar paarden overeind. "Het waren puur de exportproblemen. Je bent afhankelijk van de airlines die niet vlogen, en als ze vlogen, was er geen personeel om te werken."

Kanttekening

Dat ze nu voor het eerst weer paarden kan exporteren, betekent niet niet dat het nu weer business as usual is. "Het zal een bijzonder jaar blijven. En de logistieke problemen zijn niet voorbij: het is nog steeds gedoe om in China de paarden af te leveren. Klanten kunnen dan niet rechtstreeks naar de ontvangstlocatie komen, omdat ze op een andere plek wonen."

Dat de problemen nog niet voorbij zijn, zegt ook Evofenedex.

"Je kunt de economie voor een deel uitzetten, dat hebben we gezien met de lockdowns, maar aanzetten is een heel ander verhaal", zegt directeur Koopman. "We hebben nu een gebrek aan consumentenvertrouwen. Er zijn bovendien nog allerlei problemen in de wereld: van het Verenigd Koninkrijk tot de VS, daar is de gezondheidssituatie nog niet eens onder controle, laat staan de economische situatie."