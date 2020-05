Stuk Romeins aquaduct gevonden in Nijmegen

Archeologen hebben in Nijmegen een stuk van een Romeins aquaduct gevonden. De vondst laat zien langs welke route het aquaduct heeft gelopen vanaf de heuvels in Berg en Dal naar het legioenskamp in Nijmegen.

De restanten werden 3 meter onder de grond gevonden in een bouwput. Archeologen vermoeden dat dit resten zijn van een houten bak of goot waar water door stroomde, schrijft Omroep Gelderland. Via het aquaduct stroomde schoon drinkwater naar de Hunnerberg, waar rond 71 na Christus een legerplaats was gevestigd.

Er zijn verschillende monsters genomen voor dit onderzoek. Die resultaten zijn er nog niet. De bouwput is inmiddels ook weer dicht.

De zichtbaarste delen van het aquaduct in de gemeenten Berg en Dal en Nijmegen zijn jaren geleden al beschermd als archeologisch rijksmonument. De vondst in de bouwput maakt deel uit van een serie waarvoor bij Unesco de status van werelderfgoed is aangevraagd. Over de voordracht wordt volgend jaar beslist.