Brandweer ook vandaag nog bezig met nablussen brand Hapert

In Hapert is de brandweer bezig met het nablussen van de brandende restanten van een transportbedrijf. Die ging gistermiddag in vlammen op.

Het blussen zal volgens de brandweer nog de hele dag duren. "Gedurende deze werkzaamheden zullen de rookontwikkeling en de overlast aanhouden", zegt een woordvoerder tegen Omroep Brabant.

De brandweer is vanochtend begonnen met het slopen van de restanten van het pand: