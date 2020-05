Tweede lanceerpoging bemande Dragon, weer urenlang aftellen voor astronauten

Hoe dat voelt, dat lange wachten, weet Lodewijk van den Berg (88) nog heel goed - ook al is zijn ruimtevlucht met spaceshuttle Challenger 35 jaar geleden. "Ze zetten je in dat ding, je krijgt een klap op je schouder en het laatste wat ze zeggen is: heb een goede vlucht, we hopen je terug te zien. Dat is hun soort humor."

Ook hij moest in zijn stoel ruim twee uur lang wachten op het aftelmoment. "Er wordt een checklist afgewerkt en daar lig je naar te luisteren. Je hebt niet veel tijd om ergens anders aan te denken, Maar op een gegeven moment vraag je je wel even af waarom je dit ook alweer wilde doen."

Officieel Amerikaan

Van den Berg groeide op in Nederland, studeerde in Delft maar vertrok in de jaren 60 naar de VS. Toen hij in april 1985 zijn ruimtevlucht maakte was hij al genaturaliseerd tot Amerikaan. Daardoor werd niet hij, maar Wubbo Ockels enkele maanden later de eerste Nederlander in de ruimte.

Van den Berg woont sinds jaren in Florida. Hij snapt heel goed waarom de lancering van de Crew Dragon belangrijk is voor de VS. SpaceX moet laten zien dat Amerikanen nog steeds in staat zijn om mensen de ruimte in te sturen.

Dat Amerikanen lang hebben gewacht op een nieuw Amerikaans ruimteschip is wel duidelijk. Onder de slogan Launch America is de lancering flink opgetuigd. Al mag er vanwege corona nauwelijks publiek bij, president Trump reist er tot twee keer toe voor af naar Florida en popzangeres Kelly Clarkson zong woensdag vanuit huis het Amerikaanse volkslied.