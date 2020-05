RIVM-experts: 'Risico op vakantie in Frankrijk niet groter dan in Nederland'

Over ruim een maand beginnen de eerste schoolvakanties. Maar het is nog te vroeg om te kunnen zeggen of Nederlanders dan weer gewoon op vakantie kunnen naar het buitenland, zei premier Rutte deze week. Volgende week moet daarover meer duidelijkheid komen.

Bij het RIVM zien ze, naast enkele praktische bezwaren, geen grote risico's als het gaat om reizen naar landen waar ze net als Nederland weinig besmettingen hebben. Het gaat vooral om het gedrag van Nederlanders op vakantie. "Je moet je aanpassen aan de regels die daar heersen, en je houden aan de Nederlandse regels", zeggen hoofd infectieziektebestrijding Jaap van Dissel en Jacco Wallinga, verantwoordelijk voor de rekenmodellen.

De NOS sprak met hen over verschillen tussen vakantielanden. En over de mogelijkheid om besmet te worden door kleine druppeltjes die lang blijven zweven; de zogeheten aerosolen waar het deze week veel over ging.

In Frankrijk gaat de grens weer open voor toeristen. Is er iets op tegen om te reizen naar landen met minder of net zoveel besmettingen als Nederland?

Wallinga: "Als je gewoon kijkt wat de kans op besmetting is, dan zal dat weinig uitmaken in Nederland of in Frankrijk. De algemene regel is: het is goed om drukte te vermijden en afstand te houden. Dat is in het punt bij vakanties: je zit lange tijd bij elkaar in een auto, bus of vliegtuig."

Wat is het theoretisch risico? Is het riskant om naar het buitenland te reizen?

Wallinga: "Volgens mij niet. Er is wel een praktisch probleem: als je toch onverhoopt een infectie krijgt, en je zit in Frankrijk, dan moet daar de contactopsporing worden gedaan. En misschien zitten die contacten wel weer in Nederland."

Is het daarbij belangrijk dat in de landen waar naartoe gereisd wordt dezelfde maatregelen gelden als Nederland?

Van Dissel: "In Zweden wordt een echt ander beleid gevolgd. Daar is misschien meer onzekerheid of de infectie in dezelfde mate onder controle is dan in Nederland, Frankrijk en Duitsland. Ik denk dat het vooral om praktische punten gaat. Naast vervoer ook het verblijf: zit je in een huis of op de camping? Wat je doet: ben je vooral binnen of buiten? Maar de essentie blijft dat je dezelfde regels aanhoudt als in Nederland, plus eventueel de aanpassingen. Dat als Spanje of Duitsland aangeven dat je in de supermarkt ook een mondkapje moet dragen, en een Hollander zegt: 'Ik kom uit Holland, voor mij geldt dat niet'. Daar kan hij een probleem mee krijgen."

Frankrijk is dus logischer om heen te gaan dan Zweden?

Van Dissel: "Die redenatie vind ik heel begrijpelijk. Je had het immers over landen met een vergelijkbare epidemiologische situatie. In Zweden is dat er op dit moment niet. Daar is het minder onder controle, met wat wij nu zien."

Deze week ging opnieuw veel over de zogenaamde aerosolen: nevels met kleine druppeltjes die lang in de lucht blijven zweven. Bij het RIVM gaan ze ervan uit dat het vooral de grote druppels zijn die voor besmettingen zorgen. Andere virologen achten het aannemelijk dat ook de nevels een rol kunnen spelen en andere maatregelen nodig zijn.

Wat weten we over de mogelijke besmetting via aerosolen?

Van Dissel: "De discussie over aerosolen is deels semantiek. Als iemand spreekt, schreeuwt, hoest, niest, dan krijg je wolken van lucht met druppeltjes erin. En die druppeltjes hebben verschillende groottes. Als je een druppeltje hebt van 10, 1 of 0,1 micrometer, dan verschillen die qua volume steeds een factor duizend. Dus je kunt je voorstellen dat grote druppels gemiddeld veel meer virus bevatten dan kleine druppels."