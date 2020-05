Gevangenispersoneel Roermond verdacht van indienen valse declaraties

Drie (oud-)medewerkers van de gevangenis in Roermond worden verdacht van grootschalige declaratiefraude. Een teamleider en twee van zijn collega's zouden voor minstens 20.000 euro aan valse declaraties hebben ingediend, blijkt uit informatie die in handen is van L1. De gevangenis heeft aangifte gedaan van verduistering.

De teamleider zou in geldnood hebben gezeten en vroeg daarom hulp aan mensen die voor hem werkten. Die twee medewerkers zouden vervolgens dienstreizen hebben gedeclareerd die nooit zijn gemaakt. De leidinggevende keurde de declaraties goed en zodra het geld werd uitgekeerd, werd de 'winst' onderling verdeeld.

De fraude kwam in oktober 2019 aan het licht, toen een van de medewerkers brak en vertelde wat er was gebeurd. Deze medewerker zei toen ook dat de fraude een plan was van zijn, inmiddels vertrokken, leidinggevende.

Niet-integer

Meteen nadat de medewerker de zaak had opgebiecht, werd een onderzoek gestart door Bureau Integriteit, laat de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) weten. Het onderzoek werd kort geleden afgerond.

"Uit dit onderzoek blijkt dat er sprake is van niet-integer gedrag", meldt DJI. De medewerkers mochten vanaf het begin van het onderzoek de gevangenis niet meer in. Inmiddels is er ook een traject opgestart om de contracten van de twee te beëindigen. De rechter moet het ontslag nog goedkeuren en er komt ook een strafrechtelijk proces tegen de drie verdachten.

Zak geld

De leidinggevende was in 2018 al bij de gevangenis vertrokken. Volgens betrokkenen maakte hij gebruik van een vertrekregeling, waardoor hij tienduizenden euro's kreeg. L1 schrijft over een bedrag van 75.000 euro.

De gevangenis laat nog weten dat er geen signalen bekend zijn dat er onterechte declaraties voor reizen zijn gedaan door andere medewerkers.