Avondklok in Minneapolis uit vrees voor nieuwe rellen

De burgemeester van Minneapolis heeft een avondklok ingesteld. Het uitgaansverbod in de Amerikaanse stad is bedoeld om nieuwe rellen te voorkomen, na de dood van een ongewapende zwarte arrestant eerder deze week.

De afgelopen nachten kwam het tot forse ongeregeldheden in de stad. Zo staken betogers een politiebureau in brand en werden winkels aangestoken en geplunderd. De politie zette traangas in.

De avondklok gaat per direct in en geldt van 20.00 uur tot 06.00 uur plaatselijke tijd, voor zeker twee dagen. Mensen die de straat op gaan, riskeren een celstraf van drie maanden en een boete van 1000 dollar.

Knie in nek

Ook in andere Amerikaanse steden hebben mensen de afgelopen dagen betoogd tegen politiegeweld tegen zwarte burgers. Aanleiding is de dood van de 46-jarige George Floyd, die maandag omkwam toen een agent hem minutenlang met een knie tegen zijn nek op straat drukte.

De betreffende agent is inmiddels ontslagen en opgepakt. Het Openbaar Ministerie klaagt de 44-jarige politieman aan voor doodslag en dood door schuld. Mogelijk worden ook drie andere betrokken agenten aangeklaagd.