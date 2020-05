Rutte laatdunkend over topfunctie WTO waarvoor Kaag wordt genoemd

Kaag noemde het gisteravond in Nieuwsuur "hartstikke eervol om genoemd te worden voor zo'n belangrijke functie". En in tegenstelling tot Rutte zei ze: "In deze crisis is deze organisatie nog belangrijker."

Rutte zegt dat hij verrast is over het nieuws dat Kaag in de race zou zijn, hij wist nergens van. Hij zegt dan ook: "Ik heb geen enkele twijfel dat zij gewoon blijft."

Ingewijden laten weten dat de premier geërgerd is dat Kaag zonder zijn medeweten met internationale collega's over de baan sprak. Of er een lobby voor haar kandidatuur plaatsvindt zonder zijn medeweten? Dat "zou toch zeer ongepast zijn, zonder de premier te informeren", zei Rutte met een knipoog op zijn wekelijkse persconferentie.

Of toch leider D66?

Kaag zelf sloeg vandaag ook al een andere toon aan dan dat ze gisteren voor de camera deed. Zij zei nu niet met de baan bezig te zijn en dat ze juist serieus denkt over het D66-leiderschap.

De minister wordt ook voor die functie veelvuldig genoemd. Zeker nu een andere veelgenoemde kandidaat, minister Ollongren van Binnenlandse Zaken, is afgehaakt.