Jongeren aangeklaagd voor dood brandweerman Augsburg

Het Duitse Openbaar Ministerie heeft drie jongeren van 17, 18 en 20 jaar aangeklaagd voor de dood van een brandweerman in Augsburg. De man van 49 kwam in december vorig jaar om het leven nadat hij bij een ruzie met een groep jongeren tegen het hoofd was geslagen.

De drie worden beschuldigd van het toebrengen van gevaarlijk lichamelijk letsel. De jongen van 17 wordt ook verdacht van mishandeling met de dood tot gevolg. Hij zou het slachtoffer met een klap zo hard hebben geraakt, dat de man onderuit ging. Onderweg naar het ziekenhuis overleed hij. Vier andere verdachten worden niet vervolgd.

De jongen van 17 blijft voorlopig vastzitten. Hij kan volgens Duitse media tot tien jaar celstraf krijgen.

Ruzie op kerstmarkt

Het slachtoffer bezocht op 6 december samen met zijn vrouw en een ander stel de kerstmarkt in Augsburg. Toen ze weer naar huis gingen, ontstond ruzie met een groep van zeven jongeren. De man was op hen afgelopen en werd vervolgens omsingeld. Waar de ruzie over ging, is niet bekend. Ook de andere man kreeg klappen.

Het slachtoffer was lid van de beroepsbrandweer van Augsburg. Hij werd in de week erna door zo'n 200 collega's herdacht.