Scholen worstelen met vervoer van leerlingen

Bij de Wolfert van Borselen scholengroep in Rotterdam geven ze aan niet de capaciteit te hebben om dit te regelen. Daarom hebben ze het initiatief bij de ouders gelegd. "Die kunnen vaak zelf een oplossing bedenken. Kunnen ze dat niet, dan vragen wij ze om contact op te nemen met ons zodat we in gesprek kunnen met de vervoerders."

Leerlingen zelf maken zich ook zorgen. Merle Nobel van 14 woont in Dordrecht, maar gaat naar school in Rotterdam: "School heeft gezegd: probeer te fietsen, of laat je ouders je brengen. Maar fietsen duurt anderhalf uur, dus dat gaat hem niet worden. En mijn ouders kunnen me niet elke dag brengen."

En voor de 16-jarige Sophia is het ook nog even spannend. "Ik woon in Amsterdam en zit op school in Soest. Dat zorgt ervoor dat ik elke dag anderhalf uur heen en twee uur terug met het ov moet. Ik vind het spannend om weer in het ov te zitten, want ik heb kwetsbare mensen in mijn omgeving. Die wil ik niet besmetten."