Verdachte opgepakt voor brandstichting in zendmasten Veldhoven

De politie heeft een verdachte opgepakt voor twee zendmastbranden in Veldhoven. De 30-jarige inwoner van de Brabantse plaats zou op 11 april op dezelfde plek twee masten in brand hebben gestoken.

De politie sluit niet uit dat meer mensen betrokken zijn bij de branden in Veldhoven. Ook wordt onderzocht of de 30-jarige man achter andere brandstichtingen zit.

Hij is dinsdag in zijn woning opgepakt. Zijn arrestatie is vandaag pas bekendgemaakt door de politie.

Reeks brandstichtingen

Afgelopen maanden is verspreid door Nederland in meerdere zendmasten brand uitgebroken. Op sommige plekken werd hierdoor het communicatiesysteem van politie en hulpdiensten verstoord of was 112 slecht bereikbaar.

De politie vermoedt dat de branden zijn aangestoken, mogelijk door anti-5G-activisten. Die vrezen dat er gezondheidsrisico's kleven aan het nieuwe, snellere netwerk. Mensen zouden er ziek van kunnen worden en volgens sommigen speelt 5G ook een rol bij de verspreiding van het coronavirus. Hiervoor is geen sluitend wetenschappelijk bewijs.