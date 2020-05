Gemeente Alkmaar steunt AZ met 10 miljoen euro voor nieuw dak

De gemeente Alkmaar trekt de portemonnee om AZ te helpen. De nummer twee van het afgebroken eredivisieseizoen krijgt 10 miljoen euro voor de bouw van het nieuwe dak op het stadion. Dat gebeurt in de vorm van een lening of garantie, aldus AZ.

Vorige week meldde AZ dat er een akkoord is met bouwbedrijf BAM over de bouw van het dak, dat in augustus vorig jaar deels instortte tijdens een zware storm. Directeur Robert Eenhoorn van AZ schatte de kosten van de nieuwe overkapping op ruim 20 miljoen euro.

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar zegt veel waarde te hechten aan het maatschappelijk belang van AZ in de regio en wijst op de bijzonder situatie waarin de club is terechtgekomen. "Met het instorten van het dak en de coronacrisis krijgt AZ nu twee stevige tegenvallers te verwerken", aldus Pieter Dijkman, projectwethouder van de gemeente Alkmaar.