Motief van neergeschoten man met bijl in Scheveningen nog niet duidelijk

Er is nog geen duidelijkheid over het motief van de man die gisteravond in Scheveningen twee mensen verwondde met een bijl. Het Openbaar Ministerie (OM) kan nog niet zeggen of er sprake is van een terroristisch motief.

De verdachte werd gisteren ter plekke door de politie neergeschoten en ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De 34-jarige man uit Den Haag is nog niet verhoord.

Hij vernielde gisteren een aantal deuren en verwondde twee mensen. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht.

Het OM meldt dat meerdere mensen aangifte van poging tot doodslag of bedreiging tegen de man hebben gedaan.