Vitesse verliest kort geding in huurconflict met eigenaar Gelredome

De Arnhemse eredivisieclub Vitesse moet gewoon huur betalen aan de eigenaar van het stadion Gelredome. Dat is de uitkomst van een kort geding bij de rechtbank in Arnhem.

Vitesse betaalt bijna 200.000 euro per maand aan huur, meer dan welke club in de eredivisie dan ook. De club wilde een halvering van de huur afdwingen en vroeg over de maanden april en mei de helft van de betaalde huur terug. Maar de eigenaar van het Gelredome wilde alleen uitstel van betaling geven.

De rechter heeft besloten dat de eigenaar in zijn recht staat en wijst de eisen van Vitesse af. Er was volgens de rechter onvoldoende bewijs dat Vitesse in zeer grote geldnood verkeert, zoals de club zelf zegt.

Geen bonussen

Vitesse mist inkomsten nu er door de coronacrisis tijdelijk niet gevoetbald wordt. De club verwacht een omzetdaling van 3,6 tot 6,9 miljoen euro, afhankelijk van hoelang de crisis duurt.

Er is voor 2 à 3 miljoen euro bespaard, onder meer door aflopende contracten niet te verlengen, een vacaturestop in te stellen en geen bonussen uit te keren.

Bij de behandeling van het kort geding, afgelopen maandag, stelde Vitesse nog voor om de helft van de huur te betalen.