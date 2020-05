Kabinet pakt dividendstromen naar belastingparadijzen aan

Het kabinet neemt een nieuwe stap tegen belastingontwijking. Het wil vanaf 2024 een nieuwe bronbelasting op dividendstromen naar belastingparadijzen invoeren.

Door de maatregel wordt het minder aantrekkelijk om vanuit of via Nederland dividend over te maken naar landen die geen of weinig belasting heffen. Het gaat om landen met een winstbelastingtarief van minder dan 9 procent.

Er gaat veel meer winstuitkering dan gedacht naar landen met een laag tarief. Er werd uitgegaan van 22 miljard euro, maar in werkelijkheid was het 35 miljard in 2016 en 37 miljard in 2018. Daarom grijpt het kabinet in.

Royalty's

De nieuwe maatregel is een aanvulling op de bronbelasting op rente en royalty's, die volgend jaar wordt ingevoerd.

"Met deze aanvullende bronbelasting nemen we opnieuw een grote stap om belastingontwijking aan te pakken", zegt staatssecretaris Vijlbrief van Financiën. "Nu is het zaak hierover internationaal nog betere afspraken te maken, zodat belasting niet alsnog via andere landen kan worden ontweken."