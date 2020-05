Inbraak bij brandweer: 'Dit gereedschap gebruiken wij om levens te redden'

In de brandweerkazerne van Boekelo, bij Enschede, is vannacht ingebroken. Er is voor 25.000 euro aan gereedschap gestolen.

Het zijn onder meer spullen om mensen te bevrijden die na een aanrijding in hun auto bekneld zitten. "Het is gereedschap waar we levens mee redden", zegt een woordvoerder van de brandweer tegen RTV Oost. "Gelukkig hebben we reservegereedschap. Dat hebben we meteen in de auto gelegd."

De brandweer heeft aangifte gedaan.