Renault schrapt wereldwijd bijna 15.000 banen

De Franse autofabrikant Renault schrapt 15.000 banen en schroeft de productie terug.Dat is onderdeel van een kostenbesparingsoperatie die drie jaar gaat duren en twee miljard euro moet opleveren.

Het gaat om bijna 4600 banen in Frankrijk en meer dan 10.000 in de rest van de wereld.Van de productie van 4 miljoen auto's in 2019 gaat het bedrijf naar 3,3 miljoen in 2025.

Renault verkeert in zwaar weer, omdat de vraag naar nieuwe auto's door de coronacrisis is ingezakt. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren te veel geïnvesteerd en uitgegeven, zegt de topvrouw.

De voormalige topman Carlos Ghosn, die in Japan wordt vervolgd en naar Libanon vluchtte, had als doel om in 2022 ruim 5 miljoen auto's te voorkopen.