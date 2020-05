Festival Opwekking dit jaar digitaal: 'Je mist het samen zingen'

Voor tienduizenden christenen is het dit Pinksterweekend tijd voor een van de grootste festivals van Nederland: Opwekking. Normaal worden diensten gevolgd in grote tenten en wordt er massaal meegezongen met optredens. Maar dit jaar geen tenten; corona gooit roet in het eten. Opwekking biedt wel een alternatief: een digitale versie, op je telefoon of laptop.

Een van de hoofdacts is de gelegenheidssamenstelling van Eline Bakker, Kees Kraayenoord en Reyer Van Drongelen. Vorig jaar schreven zij het nummer Jezus Overwinnaar en meteen was het een hit. Ook weer in deze coronatijd halen veel mensen kracht uit het liedje.

We spraken ze over het zingen in coronatijd en het belang van het digitale festival: