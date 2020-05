Moederbedrijf Douwe Egberts met succes naar de beurs gebracht

Het moederbedrijf achter koffiemerk Douwe Egberts, JDE Peet's, heeft bij een beursgang in Amsterdam miljarden opgehaald. Na opening van de beurs schoot de koers van het aandeel met 10 procent omhoog, terwijl de meeste aandelenbeurzen in Europa in het rood openden.

Het is de eerste beursgang sinds de uitbraak van het coronavirus en de grootste dit jaar in Europa. Door de coronacrisis was het feest in het beursgebouw anders dan anders. Er waren bijvoorbeeld geen topbestuurders van het bedrijf aanwezig om op de gong te slaan. Via schermen waren ze vanuit de VS toch te zien in het beursgebouw in Amsterdam.

De gebruikelijke roadshow, waarbij potentiële beleggers warm worden gemaakt voor de beursgang, werd de afgelopen weken ook digitaal gehouden.

Niet de eerste keer

In 2012 ging Douwe Egberts ook naar de beurs. Toen was er een groter feest en was ook premier Rutte aanwezig om de beursgang mee te vieren.