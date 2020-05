Drugslab in werking gevonden in Vorstenbosch, zes aanhoudingen

In Vorstenbosch in Noord-Brabant is de politie vannacht een werkend drugslab binnengevallen. Er zijn zes mensen opgepakt. Een aantal van hen werd betrapt in het lab, anderen waren op het terrein aanwezig.

Wat voor drugs er geproduceerd werden, is nog onduidelijk.

Het lab bevond zich in het buitengebied. "Het lag misschien niet middenin een woonwijk, maar door de aanwezigheid van giftige stoffen en eventueel explosiegevaar, is het altijd linke soep", aldus een politiewoordvoerder tegen Omroep Brabant.

Het lab zal later worden ontruimd. Tot die tijd bewaakt de politie het terrein.