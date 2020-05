Politie valt woonwagenkamp Maarheeze binnen

De politie heeft een inval gedaan op een woonwagenkamp in Maarheeze. Omroep Brabant schrijft dat alle woningen en het hele terrein worden doorzocht. De politie is vooral op zoek naar wapens.

De politie startte de doorzoekingen na een tip dat meerdere bewoners wapens zouden hebben. Honderd agenten en medewerkers van het Openbaar Ministerie zijn betrokken bij de operatie. Daarnaast staat een peloton van de ME paraat en zijn er speurhonden.

De actie begon om 07.00 uur.

Het is niet de eerste keer dat de politie een inval doet op het kamp in Maarheeze. In 2012 werden bij een inval vijf mensen aangehouden en vond de politie drugs, hennepkwekerijen en vuurwapens.