Vaccinaties in het gedrang door coronamaatregelen

De Nederlandse Maaike Arts, namens Unicef gezondheidsadviseur is in Latijns-Amerika, deelt de zorgen. "Laten we zeggen dat het hier drie voor twaalf is," licht ze toe aan de telefoon. "Zodra dat kan, willen we natuurlijk inhaalcampagnes organiseren, vooral bij de meest kwetsbare kinderen. Maar hoe langer we daarmee moeten wachten, hoe groter de kans dat ze in de tussentijd al ziek worden. Dat is echt een reëel risico."

Bovendien is het organiseren van inhaalcampagnes in veel landen niet vanzelfsprekend. Deels door gebrek aan beschermend materiaal voor gezondheidswerkers, en deels omdat het in sommige landen moeilijk is om vaccins op de juiste plekken te krijgen. "Er gaan minder vluchten en ook over de weg is het verkeer vaak beperkt", vertelt Arts. En dat terwijl veel kinderen juist in kleine, lokale gezondheidscentra hun inentingen krijgen.

Onzichtbare slachtoffers

Het transportprobleem blijft Nigeria voorlopig bespaard, vertelt coördinator Siddique. Omdat de bevolking van het land erg kwetsbaar is, heeft hij met voorrang een vaccin-voorraad kunnen inslaan. Siddiques team werkt op dit moment aan een inentingsprogramma met extra veiligheidsmaatregelen, om de mazelenuitbraak in te dammen. "Dat gaan we uitproberen in een staat en hopen we daarna uit te rollen in de rest van het land."

De WHO en Unicef vragen regeringen om inentingsprogramma's op een veilige manier weer te laten plaatsvinden. "Het risico is dat we tientallen jaren vooruitgang in de verspreiding van gevaarlijke ziektes ongedaan maken", waarschuwde WHO-topman Tedros Ghebreyesus. Unicef vraagt landen en andere organisaties ook om extra financiële steun, in aanloop naar een wereldwijde vaccin-top volgende week.

"Natuurlijk moeten we het coronavirus blijven bestrijden, en dat blijven we ook doen", benadrukt gezondheidsadviseur Maaike Arts. Volgens haar zijn er inmiddels veilige manieren om kinderen toch in te enten tegen levensbedreigende ziektes. "Zij mogen niet de onzichtbare slachtoffers worden van deze crisis."