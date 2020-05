Wekdienst 29/5: hoger beroep coronaspugers • Douwe Egberts (weer) naar de beurs

Moet je vandaag de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De rechter doet uitspraak in het hoger beroep van twee coronaspugers uit Groningen. Eerder kregen zij in de rechtbank tien weken cel opgelegd. Het Openbaar Ministerie heeft nu tegen beiden drie maanden cel geëist.

In Amsterdam is de beursgang van JDE Peets, het moederbedrijf van onder meer Douwe Egberts. De Friese koffiebrander is een van de weinige bedrijven die het aandurft om tijdens de coronacrisis geld op te halen op de beurs: het streven is 2,2 miljard euro. In 2012 ging Douwe Egberts ook al naar de beurs, maar dat was geen succes.

En het is de eerste Nationale Balkon Beweegdag voor ouderen. Bij ruim 150 woon-zorglocaties in heel Nederland zijn er activiteiten voor ouderen, georganiseerd door het Nationaal Ouderenfonds, de VriendenLoterij en Menzis.

Wat heb je gemist?

Opnieuw een corona-uitbraak in een vleesbedrijf, nu bij Van Rooi Meat in Helmond. Daar bleek 1 op de 6 medewerkers besmet te zijn met het virus. De vleesverwerker moet tot en met komende dinsdag de deuren sluiten, heeft de veiligheidsregio besloten.

Ook in andere slachterijen werden deze week uitbraken van het coronavirus bekend, zoals bij vestigingen van het vleesbedrijf Vion in Apeldoorn en Groenlo. En ook in Duitsland zijn veel medewerkers van vleesverwerkers besmet met het coronavirus. Waar dat precies aan ligt, staat niet vast. Het vermoeden bestaat dat het te maken heeft met de krapte in de slachthuizen. Verder zijn veel medewerkers arbeidsmigranten die bij elkaar wonen in kleine woonruimten en elke dag met een busje heen en weer naar hun werk gaan.