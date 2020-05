Dodelijk ongeluk met spookrijder op A12

De A12 richting Arnhem is vanochtend vroeg afgesloten vanwege een groot ongeluk. Daarbij is zeker één dode gevallen.

Het ongeluk werd veroorzaakt door een spookrijder die bij Maarsbergen frontaal tegen een andere auto reed. Het dodelijk slachtoffer zat in de aangereden auto, een andere inzittende is naar het ziekenhuis gebracht. Ook de spookrijder is gewond. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend.

Vlak voor het ongeluk waren bij de politie meldingen binnengekomen over een spookrijder.

Voorlopig dicht

De weg is van Maarsbergen tot Veenendaal-West dicht voor onderzoek en bergingswerkzaamheden. Waarschijnlijk duurt dat tot 10.00 uur. Of en hoeveel mensen er gewond zijn geraakt is onbekend.

Wie in de richting Arnhem reist, wordt geadviseerd om te rijden bij het knooppunt Lunetten via Amersfoort en Apeldoorn (A27, A28, A1, A30).